В Минск приехали погостить шедевры из коллекций московских музеев

В Национальном художественном музее Беларуси будут представлены шедевры из коллекций двух московских музеев.2 апреля в белорусской столице открывается выставка "Москва и москвичи". Она приурочена ко Дню единения народов Беларуси и России. В проекте представлено уникальное собрание картин XVIII-XIX веков из коллекций музея-усадьбы "Останкино" и Музея Тропинина и московских художников его времени. Белорусы смогут увидеть более 60 живописных полотен. Продлится выставка до 13 мая.