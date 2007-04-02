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В Минск приехали погостить шедевры из коллекций московских музеев

02 апреля 2007 10:47
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В Национальном художественном музее Беларуси будут представлены шедевры из коллекций двух московских музеев.2 апреля в белорусской столице открывается выставка "Москва и москвичи". Она приурочена ко Дню единения народов Беларуси и России. В проекте представлено уникальное собрание картин XVIII-XIX веков из коллекций музея-усадьбы "Останкино" и Музея Тропинина и московских художников его времени. Белорусы смогут увидеть более 60 живописных полотен. Продлится выставка до 13 мая.
# Культура # Музеи

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