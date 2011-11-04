В Минск приехали мастера детского и юношеского кино из Германии, Нидерландов, Венгрии, Хорватии, Индии, Норвегии, Чехии и России

Новости Беларуси, Минск. Международный кинофестиваль «Лістападзік-2011» открылся в Минске. Судейскую коллегию возглавил актер театра и кино, режиссер, продюсер, заслуженный деятель искусств России Владимир Грамматиков.

Владимир Грамматиков, председатель жюри конкурса фильмов детско-юношеской аудитории «Лістападзік-2011»:

Сейчас не так много детского кино, поэтому очень хорошо, что «Лістападзік» собрал здесь зарубежье.

Ксения Данина, программный директор конкурсных фильмов детско-юношеской аудитории «Лістападзік-2011»:

Все фильмы очень достойные, все очень разные — у нас нет какого-то единого тематического направления. Это и приключения, это и сказки, это даже какие-то драмы, даже детские детективы. Поэтому будем ждать реакцию нашей публики и мнения нашего жюри.