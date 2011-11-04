Прямой эфир

В Минск приехали мастера детского и юношеского кино из Германии, Нидерландов, Венгрии, Хорватии, Индии, Норвегии, Чехии и России

04 ноября 2011 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси, Минск. Международный кинофестиваль «Лістападзік-2011» открылся в Минске. Судейскую коллегию возглавил актер театра и кино, режиссер, продюсер, заслуженный деятель искусств России Владимир Грамматиков.

Владимир Грамматиков, председатель жюри конкурса фильмов детско-юношеской аудитории «Лістападзік-2011»:
Сейчас не так много детского кино, поэтому очень хорошо, что «Лістападзік» собрал здесь зарубежье.

Ксения Данина, программный директор конкурсных фильмов детско-юношеской аудитории «Лістападзік-2011»:
Все фильмы очень достойные, все очень разные — у нас нет какого-то единого тематического направления. Это и приключения, это и сказки, это  даже какие-то драмы, даже детские детективы. Поэтому будем ждать реакцию нашей публики и мнения нашего жюри.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
04 ноября 2011 06:20

«Лістападзік-2011»: Беларусь представит фильм «Рыжик в Зазеркалье» Елены Туровой

02 ноября 2011 19:08

«Лiстапад» в Минске поставят в один ряд с Венецианским кинофестивалем

01 ноября 2011 18:40

В музее Янки Купалы открылась выставка Натальи Табушевой, художницы из рода Купалы