В Минск приехал известный актер, режиссер, драматург, писатель - Евгений Гришковец

Его моноспектакль "Как я съел собаку" белорусские зрители увидят сегодня на сцене Центрального дома офицеров.

Его называют человек-театр. Обладатель "Золотой маски", премий "Триумф" и "Антибукер" приехал сегодня в Минск. Дебютный спектакль Евгения Гришковца "Как я съел собаку" - неизменно проходят с аншлагом, в любом городе мира, куда бы он не приезжал.

О том, как он съел собаку, знает сегодня весь мир. Эта простая история о жизни обычного провинциального человека. Человека со своими привычками, недостатками, переживаниями, своим видением мира. Но почему-то эта история так близка каждому из нас. Девять лет назад никому не известный Евгений Гришковец в курилке у буфета театра Российской армии рассказал историю своей жизни. Но то, как он ее рассказал, стало новой вехой в театральном искусстве.

Его феномен в том, что он сам себе театр. В том, что он вдруг привнес в театр то, чего, казалось, театру не свойственно. Он привнес абсолютно реального, буквального самовыражающегося человека. Этот вот вроде бы неказистый человек, который немножко картавит, немножко медлит с текстом, но то, о чем он говорит и то, как он об этом говорит, заставляет человека в зрительном зале прикинуть это на себя и откликнуться на это.

Пускаясь в размышления о том, как правильно говорить - одновремЕнно или одноврЕменно, Гришковец пытается найти ответ на вопрос: как и для чего мы живем? В какой бы сфере искусства он себя ни пробовал, главным героем его спектаклей, его книг, его музыкальных проектов остается обычный человек.

Он никогда не останавливается на достигнутом. Показ всех моноспектаклей Евгения Гришковца в один день фестиваля "Золотая маска" внесен в книгу рекордов Гиннеса. В Минск актер, режиссер, драматург, писатель привез первый спектакль - "Как я съел собаку".

Творческий аппетит человека-театра покорил уже Лондон, Германию и Швейцарию, а сегодня он обратится к театральным гурманам Беларуси и расскажет им, какая она на вкус - собака по Гришковцу

