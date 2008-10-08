В Минск прибыли скрипки великих мастеров

Самая молодая из приехавших - скрипка Жана Батиста Гуаданини.

Сделана она в 1769 году и её примерная стоимость — один миллион 250 тысяч долларов. Ну а самая почтенная дама – знаменитая скрипка "Циркл" работы Антонио Страдивари. Ей 307 лет, а приблизительная стоимость оценивается в пять с половиной миллионов долларов. Каждый инструмент, имеет свой уникальный голос, который в ближайшие дни смогут оценить слушатели Третьего Международного фестиваля Юрия Башмета.

А сегодня меломанов ждёт грандиозный концерт "Браво, классика" во Дворце Республики. На сцену выйдет знаменитый альтист Юрий Башмет, его камерный ансамбль "Солисты Москвы" и группа "Браво". Телеверсию концертов, которые пройдут в рамках фестиваля Юрия Башмета, зрители нашего телеканала увидят в октябре.

