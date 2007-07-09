В Минск прибыла великая православная реликвия

В храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", где выставлен ковчег с честной главой одного из самых почитаемых святых - апостола и евангелиста Луки - идет нескончаемый поток верующих.

Мощи апостола Луки издавна славились фактами чудотворных исцелений. Кроме того, Лука - проповедник, автор Евангелия, по преданию, он написал первые иконы Пресвятой Богородицы. Считается, что его кисти принадлежит и образ Минской иконы Пресвятой Богородицы, который находится в главном храме Беларуси - Свято-Духовом кафедральном соборе.



Честная глава Святого апостола Луки уже побывала в России и в Украине. Накануне Владыка Филарет и прихожане встретили святыню в Национальном аэропорту "Минск". Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужил благодарственный молебен в честь прибытия мощей святого Луки, которые хранятся в особом сосуде в форме чаши.



Тысячи православных верующих пришли поклониться мощам евангелиста и апостола Луки. За сутки очередь желающих приложиться к ковчегу с честной главой святого не уменьшилась. Из Свято-Евфросиниевской церкви минского прихода в честь иконы Божией Матери <Всех скорбящих Радость - Евгения Неронская.

В Минске мощам святого Луки за сутки поклонились около 30 тысяч минчан, гостей столицы из всех регионов Беларуси, а также России, Литвы, Латвии и других стран. К честной главе святого апостола и евангелиста, выставленной для круглосуточного поклонения в храме Преподобной Евфросинии Полоцкой минского прихода иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", доступ круглосуточный. Мощи святого Луки пробудут в Минске до утра 12 июля.

О важности этого события для православных - можно судить по очереди у Свято-Евфросиниевской церкви. Паломники не только из Беларуси, но и из других стран. Чтобы приложиться к святой реликвии паломники ожидают около шести часов. За минувший вечер и ночь у честной главы прошли несколько десятков тысяч паломников. Анна Григорьевна в этой веренице второй раз - сначала сама отстояла, теперь за дочь.

Каждый апостол был яркой личностью. Лука на их фоне выделялся своими талантами. Он и литератор - автор одного из четырех Евангелий и Деяний апостолов, и художник-иконописец - его кисти принадлежат первые иконы Пресвятой Богородицы, и врач. Прихожане столичной Свято-Евфросиньевской церкви узнавали подробности жития святого, стоя в очереди к его честным мощам.

Не существует разницы - поцеловать мощи, или пройти под ними. Начинать говорить с Лукой можно даже находясь в очереди. Сама Честная глава святого хранится в серебряной чаше, внутри специального ковчега. Прямо в церкви можно купить русский вариант акафиста - длинной молитвы во славу святого Луки, и читать его, стоя в очереди. Ранее акафист существовал только в греческом варианте.

Городские власти создали все условия для верующих - выделили цистерны с питьевой водой - ее будут бесплатно раздавать и ночью, и днем. Соки и мало портящиеся продукты можно купить в киоске возле храма. А казачьи войска и наряды милиции регулируют не только порядок в очереди, но и помогают немощным паломникам приложиться к святыне.

Мощи святого Луки уже побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве... И почти в каждом городе творили чудеса. У каждого паломника - своя просьба, свое заветное желание

Прихожане просят исцеления не только у святого, но и у врачей. Карета скорой помощи круглосуточно дежурит у храма. Благодаря прохладной погоде обращений не много. Только если сердца верующих не выдерживают эмоциональной нагрузки.

Учитывая большое количество верующих, до полудня 12 июля столичный храм будет открыт круглосуточно. Из белорусской столицы одна из величайших христианских святынь отправится в Грецию.

