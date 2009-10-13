В Минск прибыла правнучка известного композитора и дирижера Станислова Монюшко

Профессиональная пианистка, госпожа Клара Монюшко впервые на родине прадеда.

Знаменитый основатель польской национальной оперы, уроженец Беларуси родился под Смиловичами и жил в Минске. Продолжательница рода часто выступает в Санкт-Петербурге, Москве и Кракове в совершенстве владеет не только музыкальным мастерством, но и русским языком.

– Завтра я поеду в Убель, я увижу родину Монюшко, познакомлюсь с вашей культурой. Так что я думаю, что все будет очень хорошо. Настроение у меня приподнятое, – сказала профессор Парижской консерватории, президент Французской ассоциации С. Монюшко Клара Монюшко.