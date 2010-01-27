В Министерстве культуры считают, что в Беларуси не хватает молодых талантливых режиссеров театра

Подрасти профессионально нашим творческим специалистам помогут стажировки за рубежом и мастер-классы известных режиссеров. Этот вопрос сейчас рассматривают в ведомстве.

Сегодня в Беларуси около 70 тысяч человек трудится в сфере культуры. Затраты на нее из госбюджета в 2009 году составили более 900 миллиардов рублей.

Дмитрий Чумаков, начальник отдела культуры Гомельского облисполкома:

— Главное для нас — развитие культуры и ее возрождение, в том числе и возрождение культуры села.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Республики Беларусь:

— Творческий человек никогда не должен застаиваться, он постоянно должен совершенствовать свое мастерство исполнения и репертуар. Это банальные слова, но от этого никуда не денешься. Тем более что 2010 объявлен годом качества. Нужно повышать качество и нашего жанра, поднимать песенную культуру.