В Марьиной Горке открылся фестиваль «Напеў зямлі маёй»

26 коллективов со всех уголков Минской области собрались на фестивале народного творчества «Напеў зямлі маёй». Чтобы удивить профессиональное жюри, каждый из участников подготовил по одному творческому номеру.

В преддверии дня работников культуры конкурс стал настоящим праздник как для самих участников, так и для его гостей.

Совсем недавно музыканты из Крупского района покорили своим народным талантом зарубежную публику. Однако сегодня у коллектива особый творческий повод. Несколько лет назад они уже стали обладателями гран-при фестиваля. Теперь главная цель – удержать птицу удачи.

Пока некоторые настраивали музыкальные инструменты, другие сами настраивались на конкурсную волну. Место на сцене нашлось как ветеранам фестиваля, так и начинающим артистам.

В этом году для Минщины форум народного творчества оказался культурным вдвойне. 10 октября все его участники отметят свой профессиональный праздник, однако сегодня им предстояло сдать настоящий творческий экзамен. Поздравить и поддержать конкурсантов приехали самые высокие гости.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

У нас функцыануе больш за 100 дамоу рамёстваў, i ў Мiнскай вобласцi, дзе адбываецца гэты фестываль, iх толькi 18. Вельмi важна, што тут працуюць людзi, якiя з пакалення ў пакаленне перадаюць тыя традыцыя, якiя прыйшлi да нас у спадчыну ад прадзедаў.

В погоне за творческой целью организаторы не забыли и о средствах. В этом году у конкурсантов был в буквальном смысле движущий стимул: гран-при фестиваля – новый микроавтобус. Однако выбрать лучшего для жюри оказалось не так просто.

Мария Захаревич, народная артистка Беларуси:

Колькi таленавiтых людзей у нас у Беларусi. Колькi народных умельцай. Сёння бог падарый такое свята. I потым мы паслухаем цудоўныя песнi.

В то время, как на сцене музыканты вызывали друг друга на творческую дуэль, перед входом в зал кипели настоящие рыночные страсти. Свой вариант раскрытия народного таланта гостям предлагали умельцы со всех уголков Минщины.

Артем Новицкий, Александр Миранович, телекомпания СТВ