В малом зале имени Ширмы прозвучали божественные песнопения

19 апреля в малом зале имени Ширмы состоялось конкурсное прослушивание хоров 9-го Международного фестиваля Православных Песнопений.В Беларуси фестиваль проводится более пяти лет. В нём принимают участие детские и молодёжные хоровые коллективы средних школ, высших учебных заведений и учреждений внешкольного образования и обучения. Проект объединяет в себе традиции славянских народов, светскую и духовную культуру, детское и взрослое творчество, профессиональное и любительское искусство. В этом году участники и члены жюри фестиваля приехали в Беларусь из разных уголков мира.