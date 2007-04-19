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В малом зале имени Ширмы прозвучали божественные песнопения

19 апреля 2007 11:32
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19 апреля в малом зале имени Ширмы состоялось конкурсное прослушивание хоров 9-го Международного фестиваля Православных Песнопений.В Беларуси фестиваль проводится более пяти лет. В нём принимают участие детские и молодёжные хоровые коллективы средних школ, высших учебных заведений и учреждений внешкольного образования и обучения. Проект объединяет в себе традиции славянских народов, светскую и духовную культуру, детское и взрослое творчество, профессиональное и любительское искусство. В этом году участники и члены жюри фестиваля приехали в Беларусь из разных уголков мира.
# Культура

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