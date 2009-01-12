В Лос-Анджелесе стали известны лауреаты кинопремии "Золотой глобус"

Сразу четыре награды получила картина "Миллионер из трущоб". Это история о жителе Индии, который выиграл крупную сумму денег в лотерее. Премии за исполнение главных мужских ролей получили Микки Рурк и Колин Фаррелл. Лучшим актерам телесериала признан Алек Болдуин, снявшийся в известной ленте "30 потрясений". Однако главным триумфатором церемонии стала Кейт Уинслет. Она завоевала две статуэтки за актерское мастерство – в номинациях "Лучшая главная женская роль" и "Лучшая женская роль второго плана".