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В лондонской арт-галерее Tate выставили «кромешную темноту»

15 октября 2009 11:42
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Чтобы посетителям галереи погрузиться в кромешную тьму, нужно всего лишь изучить инсталляцию «Как оно есть» польского художника Мирослава Балки.

Инсталляция представляет собой огромную коробку длиной 30 метров, шириной в 10 метров и высотой в 13 метров. Внутри она обита светопоглощающими материалами, а значит человек, заходящий в контейнер, не видит абсолютно ничего, кроме прямоугольника света на выходе, сообщает newsru.com со ссылкой на AFP.

– Глаза могут приспособиться в темноте. Мой замысел – продемонстрировать процесс знакомства с ситуацией, которая на первый взгляд кажется странной, а позже начинает восприниматься нормально и перестает пугать, – объяснил Балка в интервью BBC. – Я пытаюсь доказать, что абсолютно черного цвета не бывает, и это позитивный аспект моей работы.

# Культура

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