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В Летнем амфитеатре Витебска открывается первый киносезон

27 июля 2007 08:04
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Стартует он с демонстрации нового фильма российского кинорежиссера Натальи Бондарчук "Пушкин. Последняя дуэль". Демонстрировать кинокартину будут на огромном, 40-метровом экране. Он составлен из двух мониторов, которые во время концертов были установлены на сцене. Таким образом, впервые концертная площадка "Славянского базара в Витебске" будет использоваться и после фестиваля. Уже составлена программа культурно-развлекательных мероприятий в Летнем амфитеатре. В течение августа-сентября здесь пройдут несколько концертов, планируется выступление китайского цирка.
# Культура

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