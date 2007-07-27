В Летнем амфитеатре Витебска открывается первый киносезон

Стартует он с демонстрации нового фильма российского кинорежиссера Натальи Бондарчук "Пушкин. Последняя дуэль". Демонстрировать кинокартину будут на огромном, 40-метровом экране. Он составлен из двух мониторов, которые во время концертов были установлены на сцене. Таким образом, впервые концертная площадка "Славянского базара в Витебске" будет использоваться и после фестиваля. Уже составлена программа культурно-развлекательных мероприятий в Летнем амфитеатре. В течение августа-сентября здесь пройдут несколько концертов, планируется выступление китайского цирка.