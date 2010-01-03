В Куршевеле установили скульптуры Сальвадора Дали

Заснеженные вершины французских Альп....Именно здесь находится скандальный лыжный курорт «Куршевель».

Видим заснеженные вершины французских Альп, именно здесь находится скандальный лыжный курорт «Куршевель».

Это флаг «Куршевеля».

А это уже наблюдаем, как перед курортными зданиями устанавливают знаменитую статую Сальвадора Дали с невероятными часами.

«Куршевель» решил разместить семь знаменитых скульптур прославленного авангардиста на своей территории с целью привлекать богатых туристов, а также с целью отметить двадцатилетие со дня смерти Сальвадора Дали.

Робер Барту, искусствовед:

- Сейчас мы станем свидетелями невероятных событий. Две большие скульптуры, «Женщина в огне» и «Алиса в стране чудес», полетят с помощью специальных вертолетов на вершину гор. Они будут стоять там на продолжении всего лыжного сезона, до 15 апреля 2010 года.

Считается, что эти художественные произведения подчеркнут очарование мест, которые называются «Три долины», или «Куршевель», а также будут пробуждать желание у влиятельных посетителей курорта к охране экологии. Правда, скептики утверждают, что сам Сальвадор Дали навряд ли был бы в восторге от этой задумки. Он не любил участвовать в различных акциях и компаниях.

Робер Барту, искусствовед:

- Куршевель - это чудесное место, одно из самых престижных в мире. Сальвадор Дали - один из самых известных художников XX века, так что идея такого союза невероятная, но выдающаяся.

Как шутят пессимисты, после апреля страна лыжных чудес превратится во что-то другое. Алиса, скорей всего, покроется ржавчиной. Именно это и станет символическим результатом в экологическом смысле.