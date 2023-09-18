В крупской галерее открылась выставка необычных картин

Новости Беларуси. В крупской Художественной галерее имени Аракчеева открылась выставка картин самобытного мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В крупской Художественной галерее имени Аракчеева открылась выставка картин самобытного мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По специальности инженер-механик, Валерий Русецкий занимается творчеством с 1971-го. Основная тематика экспозиции – памятники архитектуры. Представлено 27 работ в необычной технике.
Христина Жукова, научный сотрудник Художественной галереи им. Аракчеева:
Маркетри – это древнее ремесло, в котором мастер создает картины с помощью режущих предметов, шпона и клея. Действительно создаются удивительные произведения искусства.
Выставка продлится до 30 сентября. Как признается автор, самое главное в его творчестве – усидчивость, точный глазомер, твердость руки и погруженность в работу.