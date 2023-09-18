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В крупской галерее открылась выставка необычных картин

18 сентября 2023 07:30
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Новости Беларуси. В крупской Художественной галерее имени Аракчеева открылась выставка картин самобытного мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В крупской галерее открылась выставка необычных картин-1

По специальности инженер-механик, Валерий Русецкий занимается творчеством с 1971-го. Основная тематика экспозиции – памятники архитектуры. Представлено 27 работ в необычной технике.

В крупской галерее открылась выставка необычных картин-4

Христина Жукова, научный сотрудник Художественной галереи им. Аракчеева:
Маркетри – это древнее ремесло, в котором мастер создает картины с помощью режущих предметов, шпона и клея. Действительно создаются удивительные произведения искусства.

В крупской галерее открылась выставка необычных картин-7

Выставка продлится до 30 сентября. Как признается автор, самое главное в его творчестве – усидчивость, точный глазомер, твердость руки и погруженность в работу.

# Выставка # Культура # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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