В крупской галерее открылась выставка необычных картин

Новости Беларуси. В крупской Художественной галерее имени Аракчеева открылась выставка картин самобытного мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По специальности инженер-механик, Валерий Русецкий занимается творчеством с 1971-го. Основная тематика экспозиции – памятники архитектуры. Представлено 27 работ в необычной технике.

Христина Жукова, научный сотрудник Художественной галереи им. Аракчеева:

Маркетри – это древнее ремесло, в котором мастер создает картины с помощью режущих предметов, шпона и клея. Действительно создаются удивительные произведения искусства.