В книжных магазинах покупают не более 10 книг белорусских авторов в день, а российские расходятся сотнями

Принцип «покупайте белорусское» пока не работает в полной мере на отечественном книжном рынке. Пока белорусский читатель выбирает зарубежных акул пера, в основном, российских.

Сейчас в творческой коллекции Вячеслава Бобкова 8 сборников. Чтобы сделать стихи не только популярными, но и продаваемыми, к словам добавилась музыка. Песни Бобкова — хиты школьных учебников пения. За них автор получает гонорары, а значит, может издавать новые творения. Причем, здесь не только качество, но и количество имеет значение: выше тираж — выше прибыль.

Если дети любимого автора узнают из тысячи, то со взрослыми ситуация сложнее. Как ни пытались мы найти хоть одно собрание песен в самом популярном книжном магазине столицы, его не оказалось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Отсутствие книги на полке продавцы объясняют чрезмерной востребованностью зарубежной литературы. Вот стенд с современными белорусскими авторами: Глобус, Резанович, Батракова. И формат книг удобный, и обложка яркая. Однако, в день, в этом магазине покупают не больше 10 таких творений. Напротив, тяжелая артиллерия — Гришковец, Улицкая и победитель книжной индустрии господин Веллер — книги этих российских авторов расходятся сотнями. Покупателя, как правило, привлекает раскрученное имя. И не важно, что содержание зачастую остается в эпилоге. Вот и получается, что у книжного мира отнюдь не сказочные законы.

Вячеслав Бобков, поэт:

Книги белорусских авторов несут духовно-просветительское направление и, конечно, они отличаются от раскрученных брендов, которые предлагает российский рынок. Конечно, нам не хватает пиара. Да и менталитет людей надо менять, чтобы они не брали в руки какой-то детективчик, который съел и забыл, чтобы взяли настоящую духовную трапезу.

В вопросе, кто должен пиарить отечественных писателей и как их творчество сделать интересным широким массам, пока стоит многоточие, а не точка. Так или иначе, Вячеславу удалось найти свою книгу в одном из столичных магазинов. А купят ли ее, зависит и от автора, и от издательства и от покупателя.