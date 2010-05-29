В Китае уже не запрещают Брюса Ли

Многие годы Брюса Ли считали символом западного влияния на местное революционное общество в Китае. Наследие Брюса Ли решили воскресить в честь 75-летия со дня его рождения.

Выставку, посвященную Брюсу Ли, открывали его жена и дочь. Брюс умер в Гонконге в 1973 году в возрасте 32 года, но его слава живет и до сегодняшнего момента.

Линда Ли Кедвел, жена Брюса Ли:

Он был уникальным человеком, мужчиной и актером. Я счастлива, что китайский народ признал Брюса Ли для своей культуры.

Шенан Ли Кизлер, дочь Брюса Ли:

Мой отец много работал. Я с детства помню, как мы жили в Сиэтле и в Гонконге. И там, и там у него были школы кунг-фу.

Легендарный мастер родился в Южном Китае. Дом, где он провел свое детство, сейчас перестраивается под большой музей Брюса Ли, там же возводят и бронзовую статую высотой 12 метров.

Везде открывают клубы Брюса Ли. Под его именем организовали много международных кунг-фу фестивалей. Китайское телевидение начало показывать все фильмы с участием Брюса Ли.

Дом в Гонконге, где умер актер, переделали в музей. Здание было собственностью местного магната, но он бесплатно отдал его городу Гонконгу, а город нашел спонсоров, которые собрали деньги на строительство музея.