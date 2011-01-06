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В каждом регионе Беларуси пройдут колядные забавы

06 января 2011 14:45
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По традиции, колядовщики в костюмах устроят представления в парках, домах культуры, заглянут и в дома сельчан.

Взрослых и детей ждут игры, розыгрыши и знакомство с национальными традициями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Так, жители деревни Семежево Копыльского района Минской области проведут по традиции народный обряд «Колядные цари». Он внесен в Список мирового нематериального культурного наследия, и накануне Рождества обрядовому коллективу «Цари» была присуждена специальная премия Президента Беларусь деятелям культуры и искусства 2010 года. Особенность этого колядного праздника в том, что проводят его только в деревне Семежево.

# Культура

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