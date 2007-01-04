В Индии проходит национальный фестиваль верблюдов

Праздник начался шествием этих величественных животных, накрытых красочными раджастанскими тканями. Верблюды участвовали в многочисленных гонках, танцевальных и акробатических представлениях и даже в конкурсе красоты.

Место проведения одного из самых популярных национальных праздников - небольшой индийский город Биканер. 3 дня фестиваля - это незабываемый парад верблюдов и местных жителей в разноцветных раджастанских одеждах, сопровождаемых музыкантами. Торжественное шествие <судов пустыни> проследовало по главным улицам города на центральную площадь. Там для долговязых гигантов проводились увлекательные соревнования.

Посмотреть действительно было на что. Гонки на верблюдах, игры в поло, соревнования по повязыванию тюрбанов и даже конкурс усов немало повеселили публику. А индийские акробаты, танцоры, кукловоды, факиры и жонглеры всех сортов по праву заслужили почетное звание народных артистов.

Финал праздника - путешествие к песчаным дюнам. Там каждый желающий смог покататься на верблюде и полюбоваться на разноцветные раскаты праздничного салюта.