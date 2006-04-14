В художественной галерее <ЛаСандр-Арт> открылась выставка Руслана Вашкевича

Его выставкам-проектам свойственны динамизм и умение будоражить зрителя, что получается далеко не у всех.Руслан Вашкевич - художник яркий и по-настоящему оригинальный, представил свою персональную выставку живописи в художественной галерее <ЛаСандр-Арт>. С творчеством Руслана Вашкевича знакомы многие, его произведения находятся в Национальном художественном музее, Музее современного искусства, многочисленных частных коллекциях на Родине и за рубежом. Авторская позиция Руслана не может не вызывать восхищения: <Художник не имеет права крепко, двумя ногами стоять на земле - это не удобная поза для полета. Гораздо лучше состояние, когда ты в углу и против всего мира>. Главное в творчестве Руслана - <пластика мысли>. Отсюда эта странно-безжизненная манера живописи, зачастую заимствованная из мира рекламы и массовых иллюстраций. Его искусство обладает весьма важной и редчайшей особенностью - оно развлекательно.