В Гродно установили купол и крест на восстановленный храм Николая Чудотворца

Ее восстановление началось пять лет назад, когда здание вернули верущим.

Чудотворную Песчанскую икону Божьей Матери привезли в Беларусь из России, причем всего на неделю. Икона прославилась многими чудесами: во время Первой Мировой чудотворный образ помогал избегать русским войскам поражений. Сегодня свои благодарные молитвы о восстановлении храма к иконе обратили и гродненцы. По улицам города к новой церкви пронесли святыню крестным ходом.

Сегодня в новой церкви — только стены и крыша. Но таинство освящения купола и креста превращает простое здание в храм. Потому к этому событию готовились заранее. На изготовление купола и креста для новой церкви ушёл целый месяц. Сам купол выполнен в византийском стиле и покрыт чешуйками из титана. Двухметровый крест отливали в Подмосковье российские мастера. Он весь покрыт сусальным золотом.

Установить купол на башню оказалось непросто Его диаметр три метра, да и работать специалистам пришлось на 30-метровой высоте. Двадцать минут за сложной операцией с замиранием сердца следили прихожане.

Новая церковь построена в честь святого Николая. И, как утверждают историки, именно такой храм стоял на этом месте три столетия назад.

Артемий, епископ Гродненский и Волковысский:

Возвращаясь к нашим истокам. К древней, самой первичной традиции христианства на Белой Руси, Византийской традиции. Мы возрождаем память о святителе чудотворце Николае. Это святой угодник, которого почитают все конфессии.

Ирина Хомылёва, прихожанка:

Все мы христиане, независимо от вероисповедания. Поэтому, это знаменательный день, которому мы должны поклоняться и в душе, и в сердце.

Восстановленная церковь Святого Николая — первая ласточка в реконструкции Гродненского епархиального комплекса. Исторические здания, в которых долгое время были административные службы, вернули верующим пять лет назад. Сейчас проектировщики стараются максимально восстановить их первозданный облик.