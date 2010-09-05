В Гродно стартовала акция по спасению Каложской церкви — памятника архитектуры XII века

Участники проекта намерены собрать деньги на реконструкцию южной стены. В середине XIX столетия из-за оползня часть Каложи обрушилась в Нёман.

Реставрировать древнюю Каложу пытались на протяжении последних пяти веков. Уникальный храм, построенный ещё в начале XII столетия, не имеет аналогов во всей восточной Европе. Но многочисленные войны и пожары постепенно разрушали каменное строение. А во время паводка 1853 года берег, на котором стоит церковь, подмыл Нёман.

Людмила Корнилова, директор «Гродненского государственного музея истории религии»:

Именно тогда была разрушена южная стена и своды храма. Практически церковь осталась без крыши. Наполовину была разрушена западная стена.

Восстановили Каложскую церковь через 40 лет. Вместо утраченной каменной стены построили деревянную. Затем укрепили склон, на котором построен храм. И только в 2000-х тысячных годах возникла идея полностью отреставрировать Каложу — вернуть ей первоначальный вид Архитекторы разработали специальный проект, провели исследовательскую работу.

Александр Тараненко, главный архитектор института «Гродногражданпроект»:

Одно из главных — это замена деревянной стены на стену из каменных материалов. То есть из такой же плимфы — это древний кирпич, из которого были аутентичные стены выложены. Уже выполнены образцы, они совпадают с историческими.

Реставрация памятника архитектуры стала делом всенародным. Сегодня в Гродно стартовала акция «Восстановим Каложу вместе». У стен древнего храма собрались те, кому не безразлична судьба древнего символа Беларуси

Игорь Жук, координатор акции «Восстановим Каложу вместе»:

Мы сегодня приняли решение призвать всю общественность Гродненщины, не только Гродненщины — гостей нашей земли, всех жителей Беларуси — принять активное участие в этой акции восстановления Каложи. Цель этой акции — собрать финансовые средства для реконструкции этого храма истории и культуры.

В рамках акции планируется провести и масштабную культурно-просветительскую работу. О древней Каложе будут рассказывать в школах и читать лекции в университетах. Чтобы призвать молодёжь бережно относиться к нашему историческому наследию.