В Гродно появился памятник лягушке-путешественнице (ФОТО)

Бронзовая скульптура появилась на центральной улице Ожешко, недалеко от железнодорожного вокзала.

Скульптура на гранитном постаменте небольшая, но весит немало — около 40 килограммов. У лягушки на лапке компас и котомка за плечами.

Автор работы — известный гродненский скульптор Владимир Пантелеев. По замыслу художника бронзовое земноводное станет символом путешествий без границ.

На шапочке у лягушки латинская буква «И» — общепризнанный символ информационных центров для туристов во всей Европе.

— Предлагали создать средневекового путешественника с картой. Но какие тогда были путешественники? Почему лягушка — потому что людям для путешествия нужны паспорта, а лягушке нет. Она собралась и поскакала куда захочет, — сказал автор.