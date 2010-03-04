В Гродно открывается выставка-ярмарка народных мастеров «Казюки-2010»

Свои работы покажут около 200 умельцев со всех областей Беларуси.

Впервые приедут гончары из Бобруйска.

Выставка-ярмарка «Казюки» ежегодно проходит в Гродно в память святого Казимира — покровителя молодежи, а также мастеров и ремесленников. В этот день среди молодых людей принято делать что-либо приятное своими руками для родителей.

На ярмарочной площадке в центре города развернут работу кузнечные, гончарные, столярные и кожевенные мастерские. Здесь можно будет увидеть произведения живописи и графики, изделия из соломки и лозы, вышивку, керамику и впервые — батик.