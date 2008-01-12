В Гродно открылась выставка средневекового оружия

Выставленные в Новом замке в Гродно доспехи и оружие позднего средневековья - точные копии экспонатов, которые уже есть в различных музеях мира. Их изготовил могилевский мастер Сергей Нурматов. Причем, выполнены они по технологии, которая существовала в средние века. К примеру, некоторые части доспехов весят до 30 килограммов, а толщина брони достигает нескольких сантиметров. По задумке автора, экспозиция рассказывает об истории Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой.