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В Гродно открылась выставка средневекового оружия

12 января 2008 13:04
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Выставленные в Новом замке в Гродно доспехи и оружие позднего средневековья - точные копии экспонатов, которые уже есть в различных музеях мира. Их изготовил могилевский мастер Сергей Нурматов. Причем, выполнены они по технологии, которая существовала в средние века. К примеру, некоторые части доспехов весят до 30 килограммов, а толщина брони достигает нескольких сантиметров. По задумке автора, экспозиция рассказывает об истории Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой.
# Культура

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