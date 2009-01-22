В Гродно открылась выставка известного французского фотографа Антуана Гонена

Это более сорока чёрно-белых фотографий. На протяжении многих лет художник фиксировал удивительные моменты индустриальной жизни. Автор побывал в таких местах, куда простому человеку попасть практически не возможно. Так в объектив мастера попали аэродинамические трубы, уникальные полупроводники, двигатель ракетоносителя и самый большой самолёт в мире. Исколесив Францию вдоль и поперёк, он создал своего рода единое «Современное великое произведение».