В Гродно иконы вышивают (ФОТО+ВИДЕО)

В городе над Неманом возродили уникальную технологию создания икон. Древние традиции золотого шитья, популярного в 13 веке, восстановила по крупицам гродненская мастерица. Сегодня её иконы - во многих храмах региона.

Пришла ко мне вот такая книга «Православная Энциклопедия». Тут всё доступно и сжато не только для иконописцев, но и для простых людей сюжеты

Именно с этой книги 10 лет назад у Галины Курносовой начался новый жизненный этап. После ухода с работы по состоянию здоровья, инженер - технолог увлеклась вышивкой. Хотя раньше, признаётся мастерица, даже не представляла, что это такое.

- У меня был выбор в то время. Вышивать мифы древней Греции, или что-то другое. Одновременно с этими мыслями ко мне попадают образа, иконочки. 10 штук маленького размера, - рассказывает Галина Курносова, вышивальщица

Воспитанная в православной семье, Галина Петровна сделала выбор в пользу икон. Говорит, сердцем почувствовала. Первый блин оказался комом, образа переделывала по нескольку раз. Только после благословения священника, иконы в руках мастерицы стали приобретать законченный вид.

- Самое сложное в вышивании икон, это конечно лик. Самые высокие требования предъявляются к нему. Потому что он должен быть не только высокохудожественным, но ещё и духовным, - говорит мастерица.

Вышивка икон – дело довольно кропотливое. К примеру, на создание вот этого конкретного лика у Галины Петровны ушло ровно три дня. Это примерно по одному сантиметру квадратному в час.

На свои первые четыре иконы мастерица потратила более четырёх лет.

Сегодня в коллекции гродненской мастерицы уже более 30 вышитых икон. Часть из них передана в музеи и храмы республики. Но на этом Галина Петровна останавливаться не намерена. В её планах раскрыть секреты мастерства древнего искусства ученикам. А желающих, уверена, долго искать не придётся.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно