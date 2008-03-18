В Гродненской области на глазах разрушается уникальный памятник архитектуры 18-го века

Дворец графов Воловичей пустует уже третий год. До 2005-го здесь лечили от туберкулеза, сегодня сам ансамбль нуждается в срочной реанимации.

Однако, инвесторы не спешат вкладывать средства в ценнейший экземпляр белорусского зодчества. А ведь совсем рядом Августовский канал, где, кстати, в ближайшие дни открывается туристический сезон.

От былого величия дворцово-паркового ансамбля Святск, сегодня остались только несколько заросших прудов и, разрушающееся на глазах, здание. Во дворце по проекту итальянского архитектора Джузеппе Сакко в 20 веке разместили лечебницу. Два года назад помещения опустели, а памятник архитектуры перестали даже отапливать. Святск остался не удел, и после реконструкции Августовского канала, хотя и был включен в туристические маршруты.

Сегодня, чтобы сохранить уникальный дворец, нужны немалые затраты. Отдел образования Гродненского райисполкома, на баланс которого формально переведено здание, сделать это не в состоянии. Чтобы оформить все документы, необходимо время. Главное условие, определить стоимость объекта. Предположительная сумма в 1,5 миллиарда рублей скорее всего отпугнет потенциальных покупателей. А без начала реставрации здание не простоит и года.

