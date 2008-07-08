В город над Двиной съезжаются артисты, а на главных концертных площадках идут последние приготовления

Монтажные работы на главной концертной площадке в летнем амфитеатре ведутся полным ходом. Ни разу за 17 лет декораторы не повторялись в своих решениях. На сегодняшний день вход в летний амфитеатр всем средствам массовой информации запрещён. Организаторы держат это в секрете. Но нашей съёмочной группе удалось узнать некоторые подробности, что в оформлении сцены-2008 будут использованы элементы и технологии, которые применялись при оформлении главной сценической площадки Евровидения в Белграде, в нынешнем году. Это десятки светодиодных мониторов общей площадью более 160 квадратных метров).

Первая репетиция фестивального концерта, как и запланировано, пройдет утром 10 июля. А вот гости в город над Двиной съезжаются уже сегодня. Свободных мест в гостиницах Витебска давно нет. В списках тех, кому посчастливилось забронировать номер, то и дело проскакивает известная фамилия. Но есть и постоянные клиенты. Так для именитых исполнителей номера готовят по спецзаказу.

О доставке этих самых гостей в Витебск позаботились железнодорожники. Фирменный поезд Москва-Полоцк оснастили дополнительными вагонами. Без проблем смогут добраться в фестивальный город и жители из разных уголков Беларуси.

Пока областной центр живёт размеренной жизнью, но через несколько дней 350 тысячный Витебск превратиться в полумиллионный город. Уже сейчас здесь созданы все условия, чтобы достойно встретить даже самых именитых гостей.

Тем временем, сегодня прошла предпоследняя совместная репетиция участников "Славянского базара" с Национальным концертным оркестром Беларуси под руководством Михаила Финберга. Напомню, за Гран-при в нынешнем году будут бороться 25 молодых певцов. У всех за плечами опыт побед на международных и национальных конкурсах и фестивалях.



Всего несколько дней остается до старта самого крупного культурного мероприятия - международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".