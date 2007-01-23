В Гомельском областном краеведческом музее на живописных полотнах польских художников "Кони и всадники"

В экспозиции представлено 30 факсимильных произведений конца XVIII - начала XX веков из собрания Национального музея в Варшаве.Эта тема в польском искусстве весьма популярна. И связана прежде всего с давней рыцарской традицией. Шляхта хранила обычаи и обеспечивала страну бронёй и достатком. Наездники, скачущие кони, батальные сцены в изобразительном искусстве всегда являлись романтическим символом свободы. Гомельчане и гости города над Сожем смогут знакомиться с экспозицией до 15 апреля.