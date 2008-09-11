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В Гомеле стартует Международный хореографический фестиваль "Сожскi карагод"

11 сентября 2008 07:48
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Его участники – творческие коллективы из 11-ти стран – России, Украины, Польши, Швеции, Италии и других. Программа четырех фестивальных дней – яркая и насыщенная. Зрителям представят все многообразие хореографического искусства – танцы народные, эстрадные, брейк-данс. По улицам областного центра пройдет театрализованное костюмированное шествие. Жителей и гостей города ждут также конкурс балетмейстерских работ и международный турнир по бально-спортивным танцам на Кубок Гомеля "Золотая Рысь".
# Культура

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