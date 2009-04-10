В Гомеле проходит выставка старинного оружия

Более ста уникальных экспонатов, рассказывающих о воинской доблести наших предков, представлены на выставке.

Латы, доспехи, кольчуги - точнейшая реконструкция реальных реликвий 9-го -16-го веков. Большинство экспонатов прошли боевое крещение: ими вооружались участники реконструкций исторических сражений в Новогрудке, Несвиже, Лиде, Мяделе и даже на Куликовом поле. Коллекция принадлежит членам нескольких белорусских клубов исторической реконструкции.

- На нашей выставке представлено вооружение, как защитное, так и наступательное с 9 века по начало 16 века, - поделился с корреспондентом СТВ Павел КОЛОМЫЦКИЙ организатор выставки «Железная история». - Вот если, например, посмотреть на этих двух воинов, они вполне могли участвовать в таких доспехах во время Грюнвальдской битвы 1410 года.

