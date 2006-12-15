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В Гомеле проходит 9-ый фестиваль студенческих талантов "Зимняя радуга"

15 декабря 2006 11:45
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Он проводится по итогам прошедших в вузах Гомельской области конкурсах "А ну-ка, первокурсник!". В творческом состязании принимают участие лучшие команды из восьми высших учебных заведений юго-восточного региона страны. Среди них команда Гомельского государственного технического университета, государственного университета транспорта и Мозырского государственного педагогического университета. За эти годы фестиваль приобрел широкую популярность среди молодежи и стал визитной карточкой студенчества Гомельщины.
# Культура

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