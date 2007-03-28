В Гомеле открылась школа-студия молодых литераторов

Это учебное заведение действует на базе специализированной Славянской библиотеки.Более 30 молодых талантливых жителей Гомельщины подали сюда заявки на обучение. Лучшие из ребят отобраны на основе предоставленных ими литературных произведений. Однако, те, кто не прошёл конкурсный отбор, может стать вольным слушателем. Уже начали работу секции поэзии, прозы и переводов. Также планируется открыть секцию по драматургии. Занятия будут проходить в индивидуальном порядке и массовом. Их будут проводить как гомельские профессиональные литераторы, так и столичные. Предполагается проведение мастер-классов известными белорусскими писателями, журналистами, композиторами и актерами.