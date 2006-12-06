В Гомеле открылась Неделя индийского кино

Она проходит в рамках сотрудничества Индии и Беларуси. В церемонии открытия приняли участие представители посольства Индии в нашей стране.Гости уверены, что такие совместные акции дают возможность зрителю поближе познакомится с обычаями и культурой разных народов. Таким образом, отношения между странами будут только укрепляться. Все свои любимые фильмы ценители индийского кино смогут увидеть в кинотеатре Октябрь. Ретроспективный показ кинолент будет проходить до 10 декабря.