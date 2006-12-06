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В Гомеле открылась Неделя индийского кино

06 декабря 2006 09:49
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Она проходит в рамках сотрудничества Индии и Беларуси. В церемонии открытия приняли участие представители посольства Индии в нашей стране.Гости уверены, что такие совместные акции дают возможность зрителю поближе познакомится с обычаями и культурой разных народов. Таким образом, отношения между странами будут только укрепляться. Все свои любимые фильмы ценители индийского кино смогут увидеть в кинотеатре Октябрь. Ретроспективный показ кинолент будет проходить до 10 декабря.
# Культура

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