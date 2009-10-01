В Германии опубликован последний роман Александра Дюма

Последний роман Александра Дюма «Шевалье де Сент-Эрмин», который четыре года назад был обнаружен в хранилищах Национальной библиотеки Франции, опубликован в Германии.

Роман был найден известным исследователем творчества Дюма Клодом Шоппом. «Шевалье де Сент-Эрмин» печатался с продолжением в газете «Grand Moniteur universel». Клод Шопп нашел также письмо Дюма к издателю газеты, где тот рассказывает, как собирается закончить роман. Это позволило исследователю дописать три заключительные главы.

Масштабы романа грандиозны даже для Дюма - это более тысячи страниц и 117 глав. Время действия: от наполеоновского консульства до реставрации Людовика XVIII. Описания придворной жизни в Тюильри, сцены охоты на диких зверей в джунглях Бирмы, батальное полотно Трафальгарской битвы, любовь, ревность, интриги.

Работа по переводу романа «Шевалье де Сент-Эрмин» на немецкий язык заняла почти три года и стала возможна только при финансовой поддержке Министерства культуры Франции. Немецким поклонникам Александра Дюма «Шевалье де Сент-Эрмин», несомненно, понравится. В России, правда, роман вышел уже в 2007 году, но перевод явно был сделан на скорую руку, носит конспективный характер и многих читателей и критиков (возможно, именно поэтому) незаслуженно разочаровал, передает БЕЛТА.