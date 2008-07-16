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В фестивальном Витебске сегодня – День культуры Беларуси

16 июля 2008 10:55
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Он станет завершающим этапом общественно-культурной акции "Мы – беларусы!".

Напомним, в течение полугода лучшие творческие коллективы страны побывали в разных уголках республики и за рубежом – в России, Польше, странах Балтии. В сентябре концерты состоятся в Москве и Киеве.

А открыла сегодняшний день пресс-конференция с участием деятелей культуры Беларуси. Затем зрителей и гостей фестиваля ожидает показ лучших работ отечественных аниматоров и кинорежиссеров.

Кульминацией дня станет гала-концерт мастеров искусств с участием Ирины Дорофеевой, Инны Афанасьевой, Руслана Алехно, Георгия Колдуна, Петра Елфимова, Натальи Подольской, ансамблей "Сябры", "Бяседа" и  других звезд.

# Культура

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