В фестивальном Витебске сегодня – День культуры Беларуси

Он станет завершающим этапом общественно-культурной акции "Мы – беларусы!".

Напомним, в течение полугода лучшие творческие коллективы страны побывали в разных уголках республики и за рубежом – в России, Польше, странах Балтии. В сентябре концерты состоятся в Москве и Киеве.



А открыла сегодняшний день пресс-конференция с участием деятелей культуры Беларуси. Затем зрителей и гостей фестиваля ожидает показ лучших работ отечественных аниматоров и кинорежиссеров.

Кульминацией дня станет гала-концерт мастеров искусств с участием Ирины Дорофеевой, Инны Афанасьевой, Руслана Алехно, Георгия Колдуна, Петра Елфимова, Натальи Подольской, ансамблей "Сябры", "Бяседа" и других звезд.

