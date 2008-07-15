В фестивальном Витебске назвали победителей конкурса исполнителей эстрадной песни

Гран-при отправляется в Литву. Набрав почти максимальное количество баллов – 210 из 220 возможных, его на этот раз завоевал Донатас Монтвидас. Первую премию разделили белорусский конкурсант Виталий Гордей и Лена Валевская из России.

Члены профессионального международного жюри в этом году были строги к конкурсантам. Судейскую коллегию возглавлял французский композитор, автор знаменитого мюзикла "Собор Парижской Богоматери" Риккардо Коччианте.



Феерическое шоу Русланы станет кульминацией Дня культуры Украины на "Славянском базаре". Именно этот песенный форум в свое время стал стартовой площадкой для певицы, в Витебске она получила Гран-при. А откроет День Украины по фестивальной традиции пресс-конференция с участием деятелей культуры и искусств этой страны. Украинских исполнителей всегда тепло встречают на "Славянском базаре". И они приезжают в Беларусь как к себе домой.

