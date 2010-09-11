В этом году битломании исполняется 50 лет

А в это время мэрия Ливерпуля хочет снести дом, в котором родился Ринго Старр. А убийца Джона Леннона, Марк Дэвид Чепмен, с 2000 года уже в шестой раз собирается выйти на свободу.

На начало 2010 года Ринго выдал новый студийный альбом, в июле ему исполнилось 70, а в августе стало известно, что власти Ливерпуля планируют снести дом, где Ринго родился и жил первые три месяца.

В это самое время было неспокойно и в Нью-Йорке, где умер Джон Ленон. 8 декабря 1980 года его застрелил Марк Дэвид Чепмен. С 2000 года убийца подает апелляцию уже в шестой раз и собирается выйти на свободу. В октябре фанаты Леннона будут праздновать 70 лет со дня рождения своего кумира.

Битлы приехали в Гамбург в августе 1960 года с целью играть свое первое клубное шоу. Теперь здесь в клубе «Индра» празднуют 50-летие битломании.

В праздновании принимает участие группа «Bambi Kino», она разучила шоу Битлз и теперь исполняет его для туристов.