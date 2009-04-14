В экспозиции весёлых клоунов в Минске – около четырёхсот статуэток

Исполнены они из бронзы, стекла и других материалов. Владелец уникальной коллекции – Николай Челноков, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов.

Он входит в пятерку мировых собирателей цирковой темы. Первый экспонат был им приобретен в Нью-Йорке. Далее музей пополнялся в тех странах, где проходили гастроли артиста. Вот и на этот раз Николай привёз из Европы новые забавные фигурки. У некоторых своя история.

– Клоун из Индии, который 25 лет стоял в витрине, – рассказал телеканалу СТВ заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Николай ЧЕЛНОКОВ. – Я увидел его в витрине сапожной мастерской. Подошёл к хозяину: «У вас там клоун. Продайте!». Он говорит: «за 25 лет, что я здесь работаю, никто не обращался. Тебе я продам, подарю то есть!»