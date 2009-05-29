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В Дзержинском районе будет партизанский лагерь

29 мая 2009 07:09
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Историко-культурный комплекс будет включать штабные, командирские, госпитальные землянки, бани, оружейную мастерскую, кухню, лесную школу.

Объекты партизанской базы строятся по всем правилам того времени — в музее сохранились военные фотографии, рисунки партизанских художников, документы. Также консультативную помощь оказывают белорусские ветераны — непосредственные участники тех событий.

«Много говорится о боевых подвигах, политической работе партизан в тылу врага, но остается в стороне их повседневная жизнь, с невзгодами и лишениями. Данный проект призван рассказать туристам, как люди во время войны жили в лесах, что ели, пили, на чем спали», — отметила заведующая отделом партизанской истории Белорусского государственного музея истории ВОВ Наталья Яцкевич, по сообщению БЕЛТА.

# Культура

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