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В Доме кино проходит персональная выставка Руслана Сергеева — автора «Состояния и я»

27 июля 2010 14:32
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Работы молодого художника можно будет увидеть до конца лета.

Персональная выставка разместилась в фойе второго этажа кинотеатра. Художник уже отметился на множестве выставок далеко за пределами страны, а его работы хранятся в частных коллекциях в Германии, Франции, Англии и США.

Руслан Сергеев, художник:
Когда утром просыпаешься и задумана какая-то идея, то соответственно как-то настраиваешь себя на этот лад и стараешься быть в таком хорошем состоянии, в позитиве, потому что это откладывается потом на работе. И человек, который смотрит, на интуитивном уровне считывает, что за энергия вложена в работу.

# Культура # Выставки # Фотофакт

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