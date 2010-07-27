В Доме кино проходит персональная выставка Руслана Сергеева — автора «Состояния и я»

Работы молодого художника можно будет увидеть до конца лета.

Персональная выставка разместилась в фойе второго этажа кинотеатра. Художник уже отметился на множестве выставок далеко за пределами страны, а его работы хранятся в частных коллекциях в Германии, Франции, Англии и США.

Руслан Сергеев, художник:

Когда утром просыпаешься и задумана какая-то идея, то соответственно как-то настраиваешь себя на этот лад и стараешься быть в таком хорошем состоянии, в позитиве, потому что это откладывается потом на работе. И человек, который смотрит, на интуитивном уровне считывает, что за энергия вложена в работу.