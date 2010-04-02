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В детской музыкальной школе №9 наградили юных пианистов

02 апреля 2010 10:03
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Награждали участников и лауреатов конкурса юных пианистов «Дебют-2010» в номинации «Фортепианные ансамбли».

Конкурс проходит в четвертый раз, и в этом году в нем участвуют более сотни молодых талантов из столичных музыкальных школ. Дипломы и памятные призы достались всем без исключения «дебютантам», ну а слушателям — большой гала-концерт от победителей конкурса.

Виталина Рудикова, главный специалист управления культуры Мингорисполкома:
Яркие дети, интересные конкурсные программы. В числе обязательных произведений звучала музыка белорусских авторов, поскольку одной из задач конкурса является популяризация творчества белорусских композиторов.

# Культура

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