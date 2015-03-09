В чем уникальность обучения в народной детской художественной студии Ришарда Мая?

Равнодушным уникальная народная детская художественная студия Ришарда Мая не оставляет никого. Одни ругают ее и боятся. Вторые - боготворят и восхищаются.

В студии существуют строгие правила, и все они касаются поведения родителей: во время занятий нельзя разговаривать, оценивать любые действия ребёнка, и уж, тем более, помогать ему. Детям же, напротив - можно всё, что не мешает другим рисовать.

Ришард Антонович никогда не думал, что свяжет свою жизнь с детьми. Однажды, наблюдая за работой четырехлетних художников, он понял, что столкнулся с неведомой тайной, которую просто обязан разгадать. С тех пор, уже более 37 лет, он оберегает детские души от стереотипов и шаблонов.

Научить – это, почти всегда, значит навязать свои знания и опыт. Художник Май не учит - он терпеливо ждёт, когда в ребёнке проявится врожденное чувство гармонии. Месяц, или несколько лет - не важно! Мастер терпелив. Как результат - авторский стиль даже пятилетних художников и призы на международных конкурсах детского творчества.

На выставке учеников студии, которая сейчас проходит в Минской областной библиотеке имени Пушкина, представлены работы юных художниц. Самой старшей из них 12 лет. По словам мастера, данные картины даже превосходят его собственные.

Ришарду Антоновичу - 78. Он не входит ни в какие союзы и художественные объединения, он сам по себе. Вне рамок. Ведь всякие рамки убивают творчество - врожденное творчество, которое есть в каждом ребёнке.