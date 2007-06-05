Прямой эфир

В центре внимания парламентариев - вопросы госрегулирования в сфере музейного дела

05 июня 2007 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Заседание постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу проходит сегодня в Гомеле. Депутаты изучают применение положений закона о музеях и музейном фонде.Парламентарии также знакомятся с условиями работы "Гомельского дворцово-паркового ансамбля", Добрушского районного краеведческого музея и Ветковского музея народного творчества. Все они финансируются за счет средств местных бюджетов.
# Культура # Музеи

Другие новости рубрики

Все новости
04 июня 2007 11:13

Духовые оркестры - все лето в столичных парках

04 июня 2007 11:13

У православных верующих начинается Петров пост

04 июня 2007 07:53

Полоцкая земля - центр духовности и просвещения