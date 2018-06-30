В центре Парижа спели гимн Беларуси: кадры с места событий

В цветах национального флага нашей самое сердце французской столицы. Несколько минут оно билось в ритмах государственного гимна. Здесь собрались дипломаты, представители белорусской диаспоры, студенты и французы, которым близка наша история и культура. Они также исполнили известные белорусские песни: «Польку-трасуху», «Зорку Венеру», «Лявоніху».