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В центре Парижа спели гимн Беларуси: кадры с места событий

30 июня 2018 11:32
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Новости Беларуси. Гимн Беларуси прозвучал в центре Парижа накануне главного государственного праздника – Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Парижа спели гимн Беларуси: кадры с места событий-1

В цветах национального флага нашей самое сердце французской столицы. Несколько минут оно билось в ритмах государственного гимна. Здесь собрались дипломаты, представители белорусской диаспоры, студенты и французы, которым близка наша история и культура. Они также исполнили известные белорусские песни: «Польку-трасуху», «Зорку Венеру», «Лявоніху».

# День Независимости-2018 # Культура # Павел Латушко # Фотофакт

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