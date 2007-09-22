В центре Могилёва звучала музыка Баха и раздавалась немецкая речь

Здесь начались Дни города Айзенах в городе на Днепре. Немецкие художники и фотографы организовали выставку своих работ. И как подарок от жителей немецкого города-побратима Айзенаха возле музыкального училища установлен бюст Иоганна Себастьяна Баха - великого композитора, уроженца города. В областном художественном музее состоялся концерт, где исполнили произведения гениального музыканта.

Сотрудничество городов - побратимов не ограничивается культурным обменом. В планах руководства обеих сторон и экономическое сотрудничество.