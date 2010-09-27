В центре Киева установят памятник Владимиру Короткевичу

Сразу на нескольких центральных площадках украинской столицы зазвучали и белорусская речь, и белорусская музыка и белорусское кино. Дни Культуры Беларуси впервые за семь лет снова в гостях у южной соседки.

Дни белоруской культуры в Украине начались в белорусском посольстве. Усиление связей с национальной диаспорой за границей – устойчивая тенденция последних лет. За границами синеокой всё шире интерес к нашей стране, а сами белорусы – живая реклама национальной культуры.



Удивить же продвинутую украинскую публику решили в этом году модным фотоискусством. В объективе – современная интеллектуальная фотография из Беларуси.

Не может сдержать эмоций и народный Артист Украины, а по совместительству коренной полешук Николай Коваль. Сегодня он в театре оперы и балета Украины имени Шевченко не ведущий баритон, а зритель в зале. На сцене солисты белорусской оперы, и мысли у академика только о Родине.

В центре Киева, у белорусского посольства, уже через два месяца появится культурная и историческая достопримечательность. Здесь установят памятник основателю белорусского исторического романа Владимиру Короткевичу. В середине прошлого века белорусский классик жил и учился в украинской столице.

Нынешние Дни белорусской культуры продлятся до четверга. Помимо выставок и концертов украинскому зрителю предложена богатая кинопрограмма. После жителей столицы в полном объёме с белорусской культурой познакомятся и на Львовщине.

Владимир Крачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Вообще мы очень активизировали презентацию Беларуси за рубежом. Ведь культура идёт впереди, а за ней уже и экономика, и всё остальное подтягивается. Таким образом мы открываем страну.

Уже в следующем году в Беларуси пройдут дни культуры Украины. А в самой Украине появится центр белорусской национальной культуры.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Украина