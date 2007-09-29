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В Бресте открылся Республиканский фестиваль белорусских фильмов

29 сентября 2007 17:50
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Конкурсная программа Республиканского фестиваля белорусских фильмов включает 7 игровых, более 30 документальных и научно-популярных картин, 10 анимационных фильмов. Особенность нынешнего смотра - внеконкурсный показ фильмов-лауреатов международных кинофестивалей, а также детская программа, составленная из картин-победителей фестивалей "Листападзик" и "Анимаевка". Жюри фестиваля в нынешнем году возглавит известный российский режиссер Андрей Эшпай.
# Культура

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