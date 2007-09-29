В Бресте открылся Республиканский фестиваль белорусских фильмов

Конкурсная программа Республиканского фестиваля белорусских фильмов включает 7 игровых, более 30 документальных и научно-популярных картин, 10 анимационных фильмов. Особенность нынешнего смотра - внеконкурсный показ фильмов-лауреатов международных кинофестивалей, а также детская программа, составленная из картин-победителей фестивалей "Листападзик" и "Анимаевка". Жюри фестиваля в нынешнем году возглавит известный российский режиссер Андрей Эшпай.