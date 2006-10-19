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В Бресте открылся Первый республиканский форум студентов-архитекторов

19 октября 2006 11:45
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В двухдневном мероприятии с 19 по 20 октября примут участие не только студенты, но и известные белорусские мастера, педагоги и практики. Цель форума - выработать эффективные пути формирования будущего архитектора в процессе творческого образования. Также будет поднят вопрос о более активном участии студентов-архитекторов в возрождении национального архитектурного наследия Беларуси. В форуме предусмотрена программа экскурсий по ознакомлению с современной и исторической архитектурой Бреста.
# Культура

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