В Бресте открылся Международный театральный фестиваль "Непратаптаны шлях"

Специальная программа позволяет людям с ограниченными возможностями ощутить радость творчества и общения.Здесь действительно происходят чудеса. Люди с ограниченными возможностями играют на сцене басни Крылова и Пушкинского Онегина. Все как у Станиславского. Костюмы, грим, волнение за кулисами. Полная самоотдача, а главное, реализация своих возможностей.



Арт-терапия - это не только лечение искусством это радость творчества и общения. На постановку 15-минутного спектакля уходит несколько месяцев кропотливой работы. Однако, ради таких результатов педагоги, они же режиссеры, готовы работать долго и упорно.



У Александра - церебральный паралич. Но сегодня он не только играет в спектакле, главное у мальчика наметились положительные сдвиги. Он начал говорить.



Когда-то в спектакле Наталья Абрамович сыграла главную роль, где самостоятельно исполнила несколько песен. Ее вокальные данные отметили сразу. Сегодня она лауреат республиканских и международных конкурсов. А о белорусской девушке с прекрасным голосом знают уже в Китае. Там вокалистка выступила совсем недавно в рамках концертного тура.